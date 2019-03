Der große Gartencenter-Check

Doku | ZDFzeit - Wie produzieren die Gartencenter? (3/8)

Woher kommen die Pflanzen, die in den Gartencentern angeboten werden? Obi kauft bei großen Produzenten direkt ein. Angebaut werden die Pflanzen auf riesigen Freiflächen oder in Gewächshäusern. Obi ordert in hohen Mengen und zu einem Stichtag, so dass die Ware immer günstig angeboten werden kann. Wenn die Ware jedoch zu lange im Center steht, sinkt die Qualität. Das Familienunternehmen Dehner arbeitet mit ausgewählten Gärtnereien zusammen, die exklusiv für sie produzieren. Bei schlechtem Wetter und geringerer Nachfrage kann der Betrieb flexibler reagieren. Die inhabergeführten Gartencenter kaufen in viel kleineren Stückzahlen ein, etwa bei Gärtnereien aus ihrer Region. Dadurch können sie meist besonders frische Ware anbieten. Bei den Preisen können sie jedoch oft nicht mit den großen Konkurrenten mithalten.