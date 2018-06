Merkel gegen Schulz - auf Tour mit den Kandidaten

Doku | ZDFzeit - Schulz im Interview (3/10)

Das Team der Dokumentation trifft Martin Schulz zum Interview im Willy-Brandt-Haus. Tonassistentin Lotta Sahlstedt steckt ihm das Mikrofon an. Im Interview spricht er auch über den schwierigsten Moment seiner Kampagne, als er nach der NRW-Wahl die dritte Niederlage in den Landtagswahlkämpfen des Frühjahres vertreten muss: „Wir haben in Nordrhein-Westfalen acht Prozent verloren. Klar ist mir das am Wahltag in die Glieder gefahren. Und ich bin der Vorsitzende der SPD. Dass das kein vergnügungssteuerpflichtiger Abend war, ich glaube da sind wir uns schnell einig. Aber die Brocken hinschmeißen? Nee.“