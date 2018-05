Doku | ZDFzeit - Handtücher (9/9)

Im Schadstofftest überzeugen auch Handtücher der drei Möbelhäuser. Geprüft wird auf Formaldehyd, auf sogenannte aromatische Amine, die in Tabakrauch, aber auch als Farbstoffe in Textilien vorkommen, und auf Alkylphenole und Alkylphenolethoxylate. Diese haben eine toxische Wirkung und werden u.a. in Industriereinigern eingesetzt. Das beruhigende Ergebnis bei allen Tests: Keine Befunde – die Handtücher sind sauber.