Prosecco, Secco Rosato, Vino Frizzante - was darf rein?

Doku | ZDFzeit - Prosecco (1/2)

Ein prickelnder Genuss für gesellige Stunden ist der Prosecco. Doch wann darf „Prosecco“ auf der Flasche stehen? Der Begriff ist eine durch europäisches Recht geschützte Herkunftsbezeichnung. Die bekannten Schaum- und Perlweine, aber auch stille Weine mit diesem Namen dürfen nur in den italienischen Regionen Venetien und Friaul-Julisch-Venetien produziert und abgefüllt werden. In der höchsten Qualitätsstufe DOCG wird Prosecco ausschließlich aus Trauben der Sorte Glera hergestellt. Bei der niedrigeren Stufe DOC dürfen 15% des Proseccos aus anderen Rebsorten der gleichen Qualität bestehen, sofern sie aus derselben Region stammen. Für die Bezeichnungen Fruchtsecco, Vino Frizzante & Co. gelten andere Vorschriften …