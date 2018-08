Royale Kindheit: Privileg oder Pflicht?

Doku | ZDFzeit - Regieren in Europa bald nur noch Königinnen? (3/4)

Die Zukunft der europäischen Königshäuser ist weiblich. Dass Frauen auf dem Thron sitzen, ist nicht nur in den Niederlanden inzwischen eine Selbstverständlichkeit. In Schweden wird Kronprinzessin Victoria einmal Königin sein. In Spanien macht sich Prinzessin Leonor fit für den Thron. Und auch Ingrid von Norwegen und Elisabeth von Belgien werden einmal die Krone übernehmen.