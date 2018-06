Blickpunkt Arbeitsmarkt

Doku | ZDFzeit - Beschäftigungsquote (2/4)

Die niedrige Arbeitslosigkeit geht mit einer erhöhten Erwerbstätigkeit einher. Eine Kennzahl dafür ist die sogenannte Beschäftigungsquote. Sie betrachtet alle 15-64-jährigen und gibt an, wie viele von diesen mindestens eine Stunde in der Woche arbeiten - und zwar für Geld. In Deutschland traf das zuletzt auf gut drei Viertel dieser Gruppe zu, ein im internationalen Vergleich hoher Wert. Das verbleibende Viertel umfasst z.B. Schüler und Studenten ohne Nebentätigkeit und Personen, die einer unbezahlten Arbeit nachgehen, etwa weil sie ihre Kinder betreuen.