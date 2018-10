Leben und Arbeiten im Buckingham-Palast

Doku | ZDFzeit - Die Weihnachtsansprache der Queen (6/7)

Die Tradition der königlichen Weihnachtsansprache begann 1932 mit einer Rundfunksendung von König George V. Seitdem wendet sich der britische Monarch am Weihnachtstag mit einer Botschaft an die Länder des Commonwealth und blickt auf die bedeutenden Ereignisse des vergangenen Jahres zurück. Die Queen hielt ihre erste Ansprache am 25. Dezember 1952.