Charles und Camilla auf den Scilly-Inseln

Prinz, Herzog und Verpächter (5/7)

Für manche Engländer ist er nicht nur Prinz, sondern auch Verpächter: in Cornwall besitzt Charles Ländereien, die er an Bauern verpachtet – das alles nach streng ökologischen Kriterien. Die Einnahmen aus diesen 3.500 Pachtobjekten finanzieren zum großen Teil den Lebensunterhalt der Familie und fließen auch in seine wohltätigen Projekte.