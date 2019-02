Marke vs. No-Name - Der Geschmacksvergleich

Doku | ZDFzeit - Nutella vs. No-Name (1/8)

Nutella ist ein Frühstücks-Klassiker in Deutschland und steht in vielen Haushalten morgens auf dem Tisch. Die beliebte Nuss-Nougat-Creme muss sich mittlerweile mit vielen No-Name-Konkurrenten messen. Der Blick auf die Angaben zu den Produkten zeigt: die Zutaten sind die gleichen und auch die Produktion unterscheidet sich nicht. Allerdings hat Nutella nach 53 Jahren zum ersten Mal seine Rezeptur geändert. Bei der alten Rezeptur wird das enthaltene Magermilchpulver mit 7,5 Prozent der Gesamtmenge angegeben. Bei der neuen Rezeptur sind es 8,7 Prozent. Gespart wird bei der neuen Rezeptur dafür an teurem Kakaopulver. Bei vielen Nutella-Fans kam die veränderte Rezeptur nicht gut an. Kann sich die neue Nutella trootzdem bei der Blindverkostung gegen das No-Name-Produkt behaupten?