Hühnerfrikassee

Die Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl dazu geben und leicht anschwitzen. Die Hühnerbrühe nach und nach dazugeben und köcheln lassen. Mit Sahne ablöschen und abschmecken mit Wein, Salz und Pfeffer.



Spargel und Champignons etwas klein schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl anschwitzen. Die Erbsen dazugeben und 2-3 Minuten weiter auf mittlerer Hitze anschwitzen. Im Anschluss in die Sauce geben.



Die Hähnchenbrüste in Streifen schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. In einer vorgeheizten Pfanne mit etwas Öl schnell anbraten und sofort in die Sauce geben.



Pilaw-Reis

Die Schalotten in feine Würfel schneiden und in einem Topf mit Butter anschwitzen. Den Reis dazugeben und weiter anschwitzen. Mit der Hühnerbrühe ablöschen und einmal aufkochen. Deckel auf den Topf und 17 min bei 180°C im Ofen garen lassen.