Osterhasen mit Beerenmarmelade

Ofen auf 40°C vorheizen.



Hefe zusammen mit Zucker, Salz und Butter in 550ml Milch leicht erwärmen und auflösen. Zitronenabrieb, einen Spitzer Zitronensaft und optional Vanille hinzugeben. Die Flüssigkeit mit dem Mehl in eine Schüssel geben und mit einem Mixer ca. 5 min vermengen. Im Ofen 10-15 Minuten gehen lassen.



Die Beeren mit dem Zucker und der Vanille im Topf aufkochen und 5 Minuten auf hoher Stufe einkochen lassen. Danach schnell abkühlen lassen oder in Gläser abfüllen.



Hasen formen

Den Hefeteig schlagen, dass die Luft entweicht. Den Ofen auf 160°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Ein Ei trennen und das Eigelb mit 10ml Milch verrühren. Aus dem Teig ca. 15 cm lange Rollen mit einem Durchmesser von ca. 1 cm formen und zu einer Schnecke aufrollen. Das Ende abstehen lassen.



Kleine Kügelchen formen und zu einer Möhrenform rollen. Das Ende einschneiden und an die Schnecke legen. Die Ei-Milch-Mischung aufpinseln, mit Mandelblättern und Hagelzucker bestreuen und die Rosine als Auge aufsetzen. Für 10-15 Minuten im Ofen backen. Nach dem Backen nach Belieben mit zerlassener Butter bestreichen.