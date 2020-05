Veganer Backpilz / Backfisch mit Remoulade

Weizenmehl, Maisstärke, Backpulver, Kurkuma, Zitronenabrieb und 1 TL Salz vermischen. Das Eiswasser dazugeben und alles zu einer flüssigen Masse verrühren.



Sojamilch und Senf in einen Messbecher geben, mit dem Mixstab schlagen und langsam Öl einfließen lassen, bis die Flüssigkeit andickt.



Gewürzgurken und Kapern feinwürfeln. Gewürze feinhacken und mit Zitronensaft dazugeben.



Öl zum Frittieren in einem Topf erhitzen. Fischfilets oder Pilze in gewünschte Größe schneiden, mit Mehl bestäuben und durch die Tempuramasse ziehen. Im Öl ausbacken.



Spinat mit feinen Schalottenwürfeln und Cherrytomaten in einer Schüssel vermischen, Essig und Olivenöl dazugeben. Alles auf angeröstetem Landbrot anrichten.