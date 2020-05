Falafel-Pilz mit Erbspüree und Erdnusssauce

Stiele der Pilze entfernen und mit einem kleinen Löffel den Rand des Champignons vergrößern. Schalotte, Stiele und Pilzreste der Lamellen fein hacken und in einer Pfanne anschwitzen.



300g Kichererbsen, Knoblauchzehen und nach Belieben Petersilie und Koriander in einen Messbecher geben. Mit Salz, Pfeffer und Ras-el-Hanout würzen. Die angeschwitzten Schalotten, Knoblauch und Pilzrest dazu geben und pürieren bis eine stückige, feste Masse entsteht. Den geriebenen Käse dazu geben. Die Masse in die Pilze füllen. Pilze auf ein Blech setzen und bei 180°C im Ofen (Ober-/Unterhitze) für 10-12 Minuten backen.



100g Kichererbsen mit Sojamilch und 1/2 feingehackter Schalotte in einem Topf aufkochen lassen. Erbsen dazugeben, einmal stark aufkochen und pürieren. Nach Belieben durch ein Sieb passieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.



Gemüsebrühe und 1/2 feingehackte Schalotte in einem Topf aufkochen. Sojasauce, Erdnussbutter und Sweet Chili Sauce dazugeben und auf mittlerer Stufe aufkochen, bis die Soße eindickt. Zusammen mit den Pilzen und Erbsenpüree servieren.