Spargel mit Sauce Hollandaise

Kartoffeln waschen und mit der Schale in einem Topf bissfest kochen. Wenn sie gar sind (man kann leicht mit einem spitzen Messer in die Kartoffel stechen), Kartoffeln pellen und warm halten.



Den Spargel schälen und die Enden (1-2 cm) abschneiden. Spargel in einem Topf gar kochen.



Schalen und Spargelenden nicht entsorgen: Aus ihnen kann nach Belieben ein Fond zubereitet werden, der sehr gut für eine Spargelsuppe genutzt werden kann. Dafür die Schalen und Spargelenden in einem Topf mit Wasser bedecken, Lorbeer und Pfeffer hinzugeben und auf mittlerer Stufe köcheln lassen.



Für die Sauce Hollandaise die Schalotte fein würfeln, in einer Pfanne mit etwas Öl erhitzen. Mit Weißwein, Essig (oder Spargelfond) ablöschen, Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt hinzugeben und aufkochen.



Die Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Die Eier trennen und das Eigelb in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze mit einem Schneebesen aufschlagen, bis es leicht andickt. Die Flüssigkeit der Schalotten durch ein Sieb zum Eigelb geben und weiter aufschlagen. Die Butter zum Eigelb geben. Die Masse schlagen bis sie andickt.



Optional Spargel und Pellkartoffeln in Butter schwenken und mit Sauce Hollandaise servieren.