Baumstamm-Pfannkuchen

Mehl und Puderzucker in einer Schüssel mit einem Schneebesen verrühren. Eier hineinschlagen und verrühren. Milch hinzugeben bis ein flüssiger Teig entsteht. Butter in einer Pfanne zerlassen und in den Teig rühren. In der Pfanne Pfannkuchen ausbacken.



Die Pfannkuchen müssen danach nicht warmgehalten werden. Pfannkuchen einseitig mit Schokocreme bestreichen, zu einer Rolle rollen und einkühlen. Für ein besseres Ergebnis die Pfannkuchen-Stämme fest in Frischhalte- und Alufolie einwickeln. Pfannkuchen danach kaltstellen.



Zucker in einer Pfanne karamellisieren, mit Wein oder Saft ablöschen und die Blaubeeren dazugeben. Alles einkochen lassen. Die Cookies in einen TK-Beutel geben und mit einer Pfanne zerkleinern.



Die Pfannkuchen-Stämme aus dem Kühlschrank holen, aus der Folie wickeln und von außen die Schokocreme mit einem Küchenpinsel auf die Pfannkuchen-Stämme streichen. Auf einem Teller mit den zerstoßenen Cookies, dem Beeren-Kompott und frischen Minzblättern servieren.