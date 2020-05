Schnitzel - Sellerie oder Kalb

1l Wasser in einem Topf mit 1 TL Salz zum Kochen bringen. Sellerie an der dicksten Stelle in 5mm dicke Scheiben schneiden. Im heißen Wasser 3-4 Minuten blanchieren und zur Seite legen. Alternativ die Kalbfilets plattieren und zur Seite legen.



Sahne in einer Schüssel steif schlagen. Eier verrühren, Sahne unterheben und in einen flachen Teller geben. Mehl und Semmelbrösel ebenfalls in je einen flachen Teller geben.



Gurke fein reiben, in ein Sieb geben, salzen und für 10 Minuten abtropfen lassen. Schmand, Essig, Öl, Senf, Salz und Pfeffer in einem Messebecher verrühren, kurz vor dem Servieren unter die Gurken heben.



Rapsöl in einer Pfanne stark erhitzen. Sellerie oder Kalbsfilets nacheinander durch Mehl, Ei-Sahne-Mischung und Semmelbrösel ziehen und danach in die Pfanne geben. Unter ständigem Schwenken der Pfanne ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Gurkensalat, Radieschen- und Zitronenscheiben servieren.