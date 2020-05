Veganes Bananenbrot mit Erdbeereis

Das Bananenbrot

Den Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen.



Bananen kleinschneiden und in einen hohen Becher/Schüssel geben. Speiseöl und Hafermilch langsam dazugeben und alles mit dem Mixstab vermischen.



Mehl, Natron, Zucker und Stärke in einer Schüssel verrühren. Zu den Bananen geben und alles mit dem Mixstab gut vermengen. Wenn der Teig zu flüssig ist, mit Mehl verdicken.



Kasten- oder Muffinform mit Öl ausstreichen, mehlen und den Teig hineingeben. Für 15-20 Minuten im Ofen backen. Wenn an einem dünnen Holzstäbchen kein Teig mehr kleben bleibt, ist der Kuchen fertig.



Das Erdbeereis

TK-Erdbeeren, 3 EL veganen Joghurt und 3 EL Puderzucker mit einem Mixstab in einem Messbecher vermengen und für 15 Minuten ins Gefrierfach geben.



Die Glasur

In einer Pfanne 4 EL Zucker karamellisieren. Den Nuss-Mix dazu geben und unter ständigem Rühren rösten. Auf einem Backpapier ausbreiten und auskühlen lassen.



Erdnussbutter, 2 EL Puderzucker und 2 EL veganen Joghurt in einer Schüssel verrühren. Den fertigen, warmen Kuchen mit der Glasur bestreichen und die karamellisierten Nüsse draufgeben. Den Kuchen mit einer Kugel Eis servieren.