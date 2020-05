Nudeln in reichlich Salzwasser al dente kochen. Danach abschütten und zur Seite stellen.



Die Schalotte und Knoblauch feinwürfeln. Den Schinken in feine Streifen schneiden. Alles in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen. Nach 5-6 mim mit Weißwein ablöschen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sahne und Creme Fraiche einrühren. Auf niedriger Hitze 2-3 min köcheln lassen.



Die Eier verquirlen, Pfanne von der Hitze nehmen und Eier langsam einrühren. Nudeln und Parmesan nach Belieben unterheben und servieren.