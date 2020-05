Gelbes Curry

Die Gemüsebrühe für den Bulgur in einem Topf zum Kochen bringen. Den Bulgur einstreuen, einmal aufkochen und danach zur Seite stellen. Der Bulgur gart dann fertig. Vor dem Servieren Minze feinhacken und zusammen mit Rosinen zum Bulgur geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Apfel, Schalotte und Banane in grobe Stücke schneiden und mit etwas Öl in einem Topf anbraten. Mango schälen und 3/4 des Fruchtfleisches mit Salz, Pfeffer und Currypulver in den Topf geben. Alles scharf anbraten, mit Brühe ablöschen und auf niedriger Hitze köcheln lassen.



Kurz vorm Servieren die Hühnerbrust in Stücke schneiden und in einer Pfanne mit Rapsöl scharf anbraten. Die Kokosmilch in den Gemüsetopf geben, kurz auf mittlerer Stufe einkochen lassen, pürieren und durch ein Sieb passieren. Die Hühnerbrust und die restlichen Mangostücke in die Soße geben und garen lassen. Mit Currypulver abschmecken.



Die Gurke schälen, das Fruchtfleisch entfernen und in 1 cm große Würfel schneiden. Die Minze feinhacken. Alles zusammen mit dem Joghurt, Salz und Pfeffer in einer Schüssel vermengen.