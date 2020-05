Veggie-Grillplatte

Netzmelone schälen, halbieren und Kerngehäuse mit einem Löffel entfernen. 3/4 des Fruchtfleisches würfeln oder mit einem Kugelausstecher kleine Perlen ausstechen. Das restliche Fruchfleisch mit dem Stabmixer in einem Messbecher pürieren.



Die Minze feinhacken und zusammen mit dem Portwein, Limettensaft und 1 EL Puderzucker vermischen. Das Püree zu den gewürfelten Melonenstücken in eine Schüssel geben und marinieren. Die Honigmelone schälen, halbieren, Kerngehäuse entfernen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Mit Puderzucker bestreuen und in der Grillpfanne anbraten. 1 TL Salz und 1 TL Currypulver vermischen und kurz vor dem Servieren auf die Melone geben.



Die Zucchini längs in 12 dünne Scheiben (4-5mm) schneiden. Tomaten in dünne Scheiben schneiden. Rosmarinblätter abzupfen und in den Honig geben. Zucchini in Grillpfanne von beiden Seiten anrösten. Ziegenweichkäse in Scheiben schneiden. Je 2 Zucchinischeiben kreuzweise übereinanderlegen, Tomaten- und Käsescheibe in die Mitte legen, pfeffern, salzen und Zucchinischeiben übereinanderklappen und mit Zahnstocher fixieren. Zucchinipäckchen für 3 min in der Pfanne anbraten, sodass der Käse schmilzt.



Die Tomaten längs halbieren und die Kerne mit einem Löffel herauskratzen. Die Basilikumblätter abzupfen und fein schneiden. Den Mozzarella würfeln. Alles mit Olivenöl, Salz und Pfeffer mischen und auf den Tomaten verteilen. Die Tomaten in der Grillpfanne mit etwas Olivenöl anbraten. Bei Bedarf mit einem Deckel einen Ofen erzeugen, sodass der Käse besser schmilzt.