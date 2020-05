Eier aufschlagen und mit Kräutern verrühren oder mixen. Mit Salz und Pfeffer würzen und nochmals verrühren. Das Mehl langsam hinzugeben und unterrühren. Das Mineralwasser hinzugeben bis der Teig zäh ist.



Den Teig so lange mit einem Schneebesen oder Teigschaber schlagen, bis Luftblasen entstehen. Der Teig sollte sich ziehen lassen, ohne zu reißen. Teig zur Seite stellen.



Zwiebeln in Ringe schneiden und auseinander lösen, mit Mehl bestäuben und in einer Pfanne mit viel Rapsöl anbraten. Wenn sie goldgelb sind, herausnehmen und auf Krepppapier entfetten.



Einen Spätzlehobel auf einen Topf mit ca. 4 Liter kochendem Salzwasser legen. Den Teig portionieren und langsam durch die Löcher streichen bzw. vom Brett schaben. Die Spätzle aufkochen lassen, die oben schwimmenden Spätzle mit einem Schaumlöffel abschöpfen und warm halten.



Wenn man die Spätzle länger lagern möchte, macht es Sinn, sie in Eiswasser zu geben und so den Garvorgang zu stoppen. Vorgang wiederholen, bis der Teig verbraucht ist. Den Käse grob reiben.



Kurz vor dem Servieren die Spätzle in einer Pfanne mit Rapsöl leicht anbraten, Sahne und geriebenen Käse langsam einrühren. Nach Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit dem Salat servieren.