Sellerie-Picata mit Pasta und Tomatensoße

Den Knollensellerie waschen und die Schale entfernen. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Den Sellerie in 5mm dicke Scheiben schneiden und nach Belieben halbieren. Die Selleriescheiben im kochenden Wasser 5 min blanchieren, danach herausnehmen und zur Seite legen.



Wasser für die Nudeln aufheben. Die Eier mit dem Parmesan im Mixer pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Butter in die Pfanne geben und zerlaufen lassen. Die Selleriescheiben mit Mehl bestäuben, durch die Ei-Parmesan-Creme ziehen und in der Pfanne goldgelb braten.