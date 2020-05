Senfeier mit Pellkartoffeln

Kartoffeln waschen und mit der Schale in Salzwasser kochen.



Eier in sprudelndem Wasser 6 Minuten wachsweich kochen lassen.



Butter in einem Topf zerlassen, Mehl dazugeben und Mehlschwitze erstellen, mit Weißwein ablöschen und mit Gemüsebrühe auffüllen.

Senf, Salz, Pfeffer hinzugeben. Auf niedriger Stufe köcheln lassen.



Wenn die Kartoffeln fertig gekocht sind, abschütten und pellen. Mit etwas Butter in einer Pfanne anschwenken.



Eier schälen, in die Senfsoße geben und 4-5 Minuten ziehen lassen. Babyspinat waschen und mit Kartoffeln und Eiern servieren.