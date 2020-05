Ruhrpott-Eintopf

Sellerie schälen und würfeln. Zwiebel schälen und fein würfeln.



Die Linsen waschen und mit etwas Rapsöl, den Sellerie- und Zwiebelwürfeln im Topf anschwitzen. Gemüsebrühe hinzugeben und bei mittlerer Hitze köcheln lassen.



Karotten schälen und in schräge Stücke schneiden, Kartoffeln schälen und würfeln, beides in den Topf geben. Erbsen hinzugeben.



Porree waschen und schräg in Scheiben schneiden und oben auflegen. Mit Petersilie abschmecken.