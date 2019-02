Die Tricks der Lebensmittelindustrie

Zuschauer der ZDFzeit-Sendungen mit Nelson Müller kennen den ausgebildeten Koch und Lebensmittelfachmann längst: Sebastian Lege zählt zu den Food-Entertainern, die sich mit Leidenschaft für die Qualität von Lebensmitteln einsetzen und sich in der Zubereitung immer wieder auf die Suche nach der Verbesserung des Essgenusses machen.



Der Lebensmittelentwickler war bereits als Küchenchef in namhaften Restaurants und Hotels tätig. Sebastian Lege bringt seine Grundüberzeugung, dass gutes Essen mehr ist als die Summe seiner Zutaten, so auf den Punkt:



„Nicht das simple Zusammenfügen einfacher Zutaten bereitet eine wohlschmeckende Mahlzeit. Es ist vielmehr eine Komposition aus Optik, Geruch, Akustik und Geschmack sowie Nostalgie, Emotionen und unserer Erinnerung, die jeder Einzelne damit verbindet. Die Kombination all dieser Elemente spiegelt die Wertschätzung und Freude am Essen wider und macht es für jeden einzigartig.“