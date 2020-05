Reibekuchen süß und herzhaft

Kartoffeln auf der kleinen Reibe reiben und mit viel Salz würzen. Die Masse in ein Sieb geben und das Wasser ablaufen lassen. Die Stärke, die sich auf dem Wasser absetzt, behalten.



Geriebene Kartoffeln in eine Schüssel geben, Zwiebeln schälen und auf der kleinen Reibe in die Kartoffelmasse reiben, die abgesetzte Stärke dazugeben. Mit viel Salz und wenig Pfeffer würzen.



Pumpernickel fein würfeln und dazugeben. Alles ordentlich miteinander verrühren. Portionsweise Reibekuchen ausbacken (müssen in Öl schwimmen).