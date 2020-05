Penne mit Tomaten und Bohnen

Die Penne in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bissfest garen.



Die Bohnenkerne in ein Sieb abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Grüne Bohnenkerne mit den Fingern enthäuten. Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Bohnenkrautblätter abzupfen und fein schneiden.



Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen. Die Sahne angießen und das Bohnenkraut einrühren. Alles mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Bohnenkerne unterheben und bei schwacher Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen.



Je nach Größe die Tomaten würfeln oder halbieren (Cocktailtomaten). Die Nudeln abgießen. Das Bohnenragout nochmals aufkochen, Tomatenwürfel und Nudeln dazugeben und kurz erhitzen. Auf Teller verteilen und alles mit Parmesan bestreut servieren.