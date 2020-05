Apfelpfannkuchen und Ingwershot

Den Ingwer waschen und in dünne Scheiben schneiden. Zusammen mit dem Honig und Kurkuma in einem Mörser zusammendrücken. Alternativ in einen TK-Beutel füllen und mit Pfanne/Topf platt drücken.



Die angedrückte Masse in eine Karaffe füllen und mit Apfelsaft und Mineralwasser nach Belieben auffüllen. Der Ingwer kann mehrmals aufgegossen werden.