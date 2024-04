Habeck contra Lindner

Die ZDF-Doku geht dem Zwist der beiden Spitzenpolitiker auf den Grund: Woher kommt die Rivalität? Wie agieren die beiden Männer und warum? Inwiefern spielt ihre persönliche Geschichte dabei eine Rolle? Welche Ziele verfolgen sie? Und wie beeinflusst der Zwist die Regierungsarbeit?



Der Streit in der Ampelkoalition wird von den Wählern nicht gern gesehen. In einer exklusiven, repräsentativen Umfrage für das ZDF zeigt sich: 72 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass die Konflikte zwischen Christian Lindner und Robert Habeck für die Arbeit der Bundesregierung ein großes Problem oder sehr großes Problem sind. Die Forschungsgruppe Wahlen befragte dafür im April 2024 1254 Menschen in Deutschland (22 Prozent sehr großes Problem, 50 Prozent großes Problem, 20 Prozent nicht so großes Problem, 4 Prozent kein Problem, 4 Prozent weiß nicht).



In einer weiteren, repräsentativen Umfrage wurden die Deutschen gefragt, ob Habeck und Lindner ihre Arbeit alles in allem eher gut oder eher schlecht machen. Die Werte der beiden Minister sind ähnlich schlecht: 52 Prozent der Befragten sagen, dass die beiden ihr Arbeit eher schlecht machen (Habeck: 52 Prozent eher schlecht, 39 Prozent eher gut, 9 Prozent weiß nicht / Lindner: 52 Prozent eher schlecht, 36 Prozent eher gut, 12 Prozent weiß nicht).



Im ZDF-Interview äußert sich der ehemalige grüne, hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zu schlechten Umfragewerten der Koalition und räumt ein: "Wir sind natürlich, wenn man so will, selbst dran schuld. Jetzt mal in der Gesamtheit – im Außenbild. Weil, wenn man sich ständig miteinander streitet, dann darf sich niemand darüber wundern, dass die Leute das, was man gemeinsam hinkriegt, überhaupt nicht wahrnehmen."



Der ehemalige Wirtschaftsweise und Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Peter Bofinger sieht das Problem in den unterschiedlichen Überzeugungen der Minister: "Das sind zwei Weltbilder! Und wenn der eine in die Richtung will und der andere in die andere Richtung, dann ist da viel Dynamik und viel Spannung, aber man kommt nicht vom Fleck."



Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki bringt die Stimmung in der Koalition in der Dokumentation auf den Punkt: "Wir nerven die Grünen genauso wahrscheinlich, wie sie uns nerven."



Das Doppelporträt von zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die miteinander regieren und sich dabei doch immer wieder blockieren.