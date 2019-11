Hier lauern die meisten Keime im Alltag

Doku | ZDFzeit - Küchenschwämme (3/6)

Keimschleuder Nummer 1 im Haushalt sind tatsächlich Schwämme und Lappen in der Küche. Sie kommen mit zahlreichen Lebensmitteln und Schmutz in Berührung und bieten noch dazu ein warmes, feuchtes Milieu - das lieben Bakterien. Was einmal im Schwamm drin ist, geht auch bei einer 60-Grad-Wäsche nicht vollständig heraus. Am besten einmal wöchentlich den Schwamm durch einen neuen ersetzen.