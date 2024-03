ZDFroyal: Jung, weiblich, Prinzessin - Europas künftige - Königinnen

Ihre Monarchien werden weiblicher werden. Eigentlich ein Traumjob – so könnte man meinen. Doch die jungen Frauen zahlen einen hohen Preis für die Aussicht, eines Tages auf den Thron ihres Landes zu steigen. Permanent stehen sie im Fokus der Öffentlichkeit. Ihr Aussehen und ihr Verhalten werden kommentiert und beurteilt. Die Ansprüche an sie sind groß, und nicht jeder gelingt es, immer perfekt gestylt, klug und schlagfertig zu sein.



Hinzu kommt, dass die Zukunft bis zum Lebensende vorgeplant ist. Da ist kaum Freiraum vorgesehen für die eigene Entfaltung. Man hat sich einzufügen in ein strenges Korsett aus rechtlichen Vorgaben und öffentlichen Erwartungen. Der politische Gestaltungsraum ist gering. Und trotzdem verlangt der Job großen Einsatz. Täglich gilt es zu beweisen, dass die Monarchie eine Daseinsberechtigung hat. Wenn das nicht gelingt, ist die Zukunft der gesamten Dynastie in Gefahr.



Die Doku geht der Frage nach, wie die jungen Frauen auf ihre Zeit als Königinnen vorbereitet werden. Wie sind die fünf aufgewachsen? Was für Charaktere sind sie? Und welche Möglichkeiten haben sie, ihre Monarchien zu modernisieren?