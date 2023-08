ZDFroyal: Lady Diana und Grace Kelly

Grace und Diana sind Legenden von globaler Popularität, gehören zu den meistfotografierten Frauen der Welt. Zum einen Grace Kelly, Hollywoodschauspielerin, die zur Princesse de Monaco wird. Und Diana Spencer, die als englische Adlige den Titel Princess of Wales trägt.



Die Freundschaft von Diana und Grace beginnt an einem legendären Abend in London im Jahr 1981, als sich die Wege dieser beiden Frauen kreuzen. Im Powder Room der Goldsmith Hall in London nimmt die erfahrene Fürstin von Monaco die durch den Medienrummel sichtbar eingeschüchterte junge Verlobte des britischen Thronfolgers zur Seite und warnt sie vor dem, was noch kommen wird: "Glaub mir, es wird noch schlimmer. Das hier ist erst der Anfang."



Auf den expliziten Wunsch von Prinzessin Diana wird Fürstin Gracia zur Jahrhunderthochzeit 1981 als privater Gast in den Palast geladen. Ihr Wagen führt die Kolonne hinter der Hochzeitskutsche an.



Fürstin Gracia Patricia war der jungen Diana ein Vorbild. Vor allem ihre Haltung und ihre Hinwendung zu Bedürftigen schaut sie sich von der Monegassin ab. Für beide Frauen ist das soziale Engagement eine Flucht. Raus aus dem Palast, hin zu den Menschen. Grace engagiert sich als Leiterin der "Roten Kreuz Charity". Diana setzt sich ein für Aidskranke und Minenopfer.



Mit dem Leben im Palast haben beide Frauen immense Probleme. Bei der Beerdigung von Grace Kelly besteht Diana darauf, als einzige Repräsentantin der britischen Königsfamilie nach Monaco zu reisen. Sie möchte Grace die letzte Ehre erweisen.



Die Doku erzählt die Parallelen der beiden Frauen. Immer wieder begegnen sie sich, und in der Zwischenzeit schreiben sie sich Briefe. Doch die Freundschaft währt nur knappe zwei Jahre, denn die Fürstin von Monaco wird im September 1982 durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen. 15 Jahre später soll Diana dasselbe Schicksal ereilen.