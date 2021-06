Der Fall Nawalny Director‘s Cut - Teil 2

Am 20. August 2020 bricht Kreml-Kritiker Alexej Nawalny auf dem Flug nach Moskau zusammen – der Beginn eines internationalen Polit-Krimis. Als das Flugzeug in Omsk notlandete, ist Nawalny fast tot. Binnen weniger Stunden kommt eine beispiellose Rettungsaktion in Gang, die das Leben des russischen Oppositionellen rettet. "Der Fall Nawalny" wurde zum internationalen Politikum.