ZDFzeit: Der große Nestlé-Report

Fast immer ist Nestlé mit seinen Produkten Marktführer. Trotzdem rütteln innovative Lebensmittel-Start-ups am Thron des Lebensmittelgiganten und nagen mit ihren modernen Produkten immer mehr Marktanteile ab. Wie gut sind die neuen Konkurrenten im Vergleich zum ewigen Platzhirsch? "ZDFzeit" macht den XXL-Geschmacks-Check mit Produktentwickler Sebastian Lege.



Nestlés aktueller Börsenwert: satte 270 Milliarden Euro. Damit ist Nestlé größer als Volkswagen, Daimler und die Deutsche Bank zusammen. Und trotz seiner ohnehin gigantischen Größe wächst der Schweizer Konzern immer weiter. Wie macht Nestlé das? Und auf wessen Kosten kann der Konzern seine Umsätze so stark steigern? Die Dokumentation findet heraus, wie fair Nestlé seine eigenen Mitarbeiter behandelt.



Mit dem enormen Erfolg der vergangenen 30 Jahre wächst jedoch auch die Kritik am Weltkonzern. Zuletzt landete immer wieder das Wassergeschäft negativ in den Schlagzeilen – allen voran die Wasser-Produktion im französischen Örtchen Vittel. Der Vorwurf: Nestlé Waters schöpfe die Grundwasserressourcen der Einwohner so schonungslos aus, dass die Region auf Dauer austrockne. Stimmt das?



Wie gut sind Nestlés Lebensmittel? Wie weit reichen Macht und Markenstärke im Vergleich zur Konkurrenz? Wie fair und umweltfreundlich handelt der Konzern wirklich? In vier Kapiteln beantwortet diese Dokumentation genau diese Fragen und schaut hinter die Kulissen des größten Lebensmittelherstellers der Welt.