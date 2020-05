Die Joop-Story

"Die Faszination, die er für andere Menschen hatte, konnte ihm nicht verborgen bleiben. Und als wir dann auf der freien Wildbahn waren, in Hamburg, in Paris, in London, New York, da hat er das natürlich gespürt, wie gut er ankam, wie ihm die Leute praktisch zu Füßen gelegen haben." Karin Joop-Metz, Ex-Frau

In der Welt der Mode hat es die Marke zu Weltruhm gebracht: "JOOP!". Ihr Schöpfer zählt zu Deutschlands bedeutendsten Designern: Wolfgang Joop gilt als Gründer einer Lifestyle-Dynastie.



Die zunächst westdeutsche Erfolgsgeschichte sorgt auch im Osten für Furore. In einer Nacht- und Nebelaktion lassen DDR-Funktionäre Wolfgang Joop ein geheimes Angebot übermitteln: Er soll die Textilindustrie der DDR über die neuesten Trends unterrichten. Joop stammt aus Potsdam und hat nie den Bezug zur alten Heimat verloren, so ist es auch eine deutsch-deutsche Familiengeschichte.