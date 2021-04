ZDFzeit: Die Queen und die Macht der Bilder

Ihr Vater war noch Kaiser von Indien und repräsentierte ein Empire, das ein Viertel der Weltbevölkerung umfasste. Die junge Prinzessin Elizabeth erlebte, wie eine Kronkolonie nach der anderen in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Sie war Zeugin des Beginns und der Blüte des Commonwealth of Nations, das an die Stelle des Empire trat und dessen Oberhaupt die britische Monarchin bis heute ist. Am 21. April 2021 wird Queen Elizabeth II. 95 Jahre alt. "ZDFzeit" blickt auf das Leben der Monarchin zurück.



Elizabeth Windsor gilt als pflichtbewusst, humorvoll und standfest. "Sie hat etwas Zeitloses", urteilt der Royal-Experte Robert Hardman. Im Leben der Briten ist sie das Symbol für Kontinuität. Besonders gefragt ist sie in Zeiten großer Krisen, wie jetzt in der Corona-Pandemie. In einer Video-Schalte berichtet sie über ihre Erfahrungen mit der Impfung und empfiehlt ihren Landsleuten, es ihr gleichzutun. Man solle doch an die anderen denken, nicht so viel an sich selbst. Ein Ratschlag, den sie vielleicht auch ihrem abtrünnigen Enkel Harry mit auf den Weg gegeben hat, der sich nun endgültig aus dem Königshaus verabschiedet hat. Welche Stürme noch auf die hochbetagte Monarchin zukommen werden, welche Enthüllungen sie verdauen, und welche Veränderungen sie herbeiführen muss – die Briten wünschen ihr viel Kraft. Für die Nation ist es kaum vorstellbar, dass ein anderer die Krone Britanniens tragen wird. "Sie ist wie Big Ben: einfach da", stellt Robert Hardman fest.