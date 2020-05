...es gibt keine Milchsubventionen im eigentlichen Sinne. Seit dem Ende der "Milchquote" 2015 erhalten Milchbauern keine andere Förderung als andere Landwirte.



Die Gemeinsame Agrapolitik der EU (GAP), die auch in Deutschland gilt, steht laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf zwei Säulen:



Gut drei Viertel der Fördergelder sind flächenbezogene Direktzahlungen, d.h. vereinfacht gesagt, wer mehr Land hat, bekommt mehr Zuschüsse, weil ein Fixpreis pro Hektar bezahlt wird – und das ohne größere Auflagen. In der Hinsicht kassieren Getreidebauern, die viel Land beackern (z.B. für Hafermilch) sogar mehr als Michbauern, die ihr Vieh im Stall halten.



Diese Flächenförderung müssen viele Milchbauern nutzen, um die Deckungslücke zwischen Produktionskosten und Verkaufspreis ihrer Milch zu schließen, denn ein Liter Milch kostet in der Erzeugung ca 45 Cent, bezahlt werden aber nur ca 34 Cent (diese Preise schwanken ständig).



Die Kritik: Je mehr Land ein Bauer besitzt, desto besser steht er da, was die kleinen Höfe benachteiligt. Zusammengefasst gibt es aber keine Bevorzugung der Milchbauern und keine Subvention pro Liter Milch.



Die zweite Säule von ca. einem Viertel der Gesamtfördersumme beinhaltet keine Direktzahlungen an Bauern, sondern Fördergelder. Diese verteilen sich auf unterschiedliche Zielsetzungen, z.B. die Umstellung auf Ökologischen Landbau, Verbesserung des Tierwohls etc. Zum Teil geht es aber auch um Struktur- bzw Regionalförderung – und da wird auch schon mal eine Großmolkerei bezuschusst, weil sie Haupt-Arbeitgeber im Landkreis ist.



Eine explizite Milch-Förderung ist aber auch das nicht, denn auch Getreide verarbeitende Betriebe beziehen Fördergelder aus Strukturmaßnahmen für den ländlichen Raum.



Als echte staatliche Fördermaßnahme kann man allerdings die Steuerpolitik betrachten, bei der Milch in Deutschland nur mit 7% Mehrwertsteuer belegt ist, während auf Milchersatzprodukte 19% MwSt anfallen.