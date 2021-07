Ein Tag im August

5. Juni 1945

Die Alliierten übernehmen die "oberste Regierungsgewalt" in Deutschland, das in Besatzungszonen und Verwaltungsgebiete eingeteilt wird. In der bisherigen deutschen Reichshauptstadt bilden die Siegermächte USA, Sowjetunion, Frankreich, und Großbritannien vier Sektoren, von denen aus sie die Stadt gemeinsam verwalten wollen.



24. Juni 1948

Mit dem Zerfall der Anti-Hitler-Koalition treten die ideologischen und politischen Gegensätze zwischen den Alliierten – besonders in Berlin – hervor. Es kommt zur Entfremdung der Sektoren Ost und West. Im Juni 1948 beginnt die sogenannte Berlin-Blockade durch die sowjetische Besatzungsmacht. Die drei Berliner West-Sektoren werden abgeriegelt. Über eine Luftbrücke versorgen die westlichen Alliierten den eingeschlossenen Teil der Stadt.



30. November 1948

Die bis dahin geltende einheitliche Kommunalverwaltung für ganz Berlin wird durch die SED aufgekündigt. Fortan existieren zwei Stadtverwaltungen.



12. Mai 1949

Ende der "Berlin-Blockade". Die Versorgung West-Berlins über die Luftbrücke brachte über zwei Millionen Tonnen Fracht nach Berlin. Mehr als 277.000 Flüge erreichten binnen elf Monaten West-Berlin.



Mai 1952

Der DDR-Ministerrat beschließt, die Grenze der DDR zur Bundesrepublik Deutschland abzuriegeln und eine fünf Kilometer breite Sperrzone einzurichten. Mehr als 10.000 Menschen, die in diesem Gebiet leben, werden zwangsweise umgesiedelt.



Auch die Grenze zu West-Berlin wird geschlossen. Die meisten Verkehrsverbindungen ins Umland werden gesperrt.



Es existieren Beschränkungen der Freizügigkeit. So können West-Berliner nur in Ausnahmefällen mit einer Sondergenehmigung in die DDR reisen, die Telefonverbindungen zwischen dem West- und dem Ostteil der Stadt sind unterbrochen, die Bus- und Straßenbahnlinien enden an der Sektorengrenze. Lediglich S- und U-Bahnen verkehren noch weiter durch ganz Berlin.



Die Bewegungsfreiheit der Menschen über die Sektorengrenzen verläuft hingegen noch relativ ungehindert. West-Berliner arbeiten legal in Ost-Berlin und Ost-Berliner in den Westsektoren. Man nennt sie "Grenzgänger". Der relativ ungehinderte Ost-West-Verkehr in Berlin war der Grund dafür, dass bis August 1961 zwei Drittel der etwa drei Millionen Flüchtlinge von dort aus in den Westen gelangen konnten.



17. Juni 1953

In großen Teilen der DDR und Ost-Berlins kommt es zu einem Volksaufstand gegen den neuen Kurs der SED, der einen beschleunigten Aufbau des Sozialismus bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsnormen vorsah. Der Aufstand wird mit Hilfe der Sowjetarmee gewaltsam niedergeschlagen. In der Bundesrepublik wird der Tag bereits 1954 zum offiziellen Nationalfeiertag "Tag der deutschen Einheit" erhoben und erst mit der Wiedervereinigung 1990 durch den 3. Oktober ersetzt.



November 1958

Der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita S. Chruschtschow erklärt in diplomatischen Noten an die Westmächte einseitig den Vier-Mächte-Status von Berlin für beendet. Er droht damit, der DDR die vollen Hoheitsrechte zu übertragen, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten ein Abkommen mit den Westmächten über Berlin zustande komme. Die Kontrolle des Luft-, Eisenbahn- und Straßenverkehrs sollte so der DDR übertragen werden. Eine Reihe komplizierter Verhandlungsrunden zwischen den alliierten Kontrollmächten sind die Folge. Mit der Wahl Kennedys im Januar 1961 werden drei Essentials amerikanischer Berlin-Garantien formuliert, die ausdrücklich auf West-Berlin beschränkt sind: Präsenz der Westmächte, Freiheit des Zugangs und Freiheit und Lebensfähigkeit der Bevölkerung.



15. Juni 1961

SED-Chef Walter Ulbricht entgegnet auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob er eine Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichten wolle: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!" Tatsächlich hatte Ulbricht schon Anfang 1961 mit Blick auf die steigenden Flüchtlingszahlen den Wunsch in Moskau hinterlegt, eine Stacheldrahtbarriere mitten durch Berlin zu errichten. Das wurde zunächst abgelehnt.



Mai bis August 1961

Die Flüchtlingszahlen des Sommers 1961 steigen sprunghaft an. Von 17.700 im Mai auf über 47.000 in den ersten Augusttagen. Die SED-Propaganda facht das Feuer zusätzlich durch Berichte über angebliche westliche Kriegsvorbereitungen an und spricht sogar von einem bevorstehenden Überfall auf die DDR.



3. bis 5. August 1961

In Moskau tagt der Warschauer Pakt. Ulbricht schildert hier freimütig die Auswirkungen der Fluchtbewegung auf die Wirtschaft der DDR und erklärt, wenn nicht schnell gehandelt werde, könne die DDR ihre Verpflichtungen gegenüber der Wirtschaftsorganisation der sozialistischen Staaten des Ostblocks nicht mehr erfüllen. Diesmal erhält er die Zustimmung der Verbündeten zur Schließung der Sektorengrenze durch den Bau einer Mauer.



12. August 1961

Allein an diesem Samstag flüchten annähernd 3.300 Menschen aus der DDR über die Berliner Sektorengrenze nach West-Berlin. Ganz im Verborgenen werden in Ost-Berlin die Vorbereitungen für den Bau einer Mauer entlang der Sektorengrenze vorangetrieben. Alle Befehle sind unter größtmöglicher Geheimhaltung von einem kleinen Kreis Eingeweihter erarbeitet worden. Gegen 22.00 Uhr trägt Ulbricht vor den Mitgliedern des SED-Politbüros, den Ministern und Staatssekretären sowie den Vorsitzenden der Blockparteien und dem Ost-Berliner Oberbürgermeister die Pläne vor, ab Mitternacht mit der Abriegelung der Grenze zu beginnen.



13. August 1961

Ab Mitternacht startet die von Erich Honecker ausgearbeitete "Operation Rose". Als ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen verantwortet er die gesamte Planung und Umsetzung des Mauerbaus im Namen der SED.



Für die gesamte Nationale Volksarmee wird "erhöhte Gefechtsbereitschaft" befohlen. 3.150 NVA-Soldaten der 8. Motorisierten Schützendivision in Schwerin setzen sich mit 100 Kampfpanzern und 120 Schützenpanzerwagen in Richtung Stadtmitte in Bewegung. Ihr Gefechtsstand ist der Magerviehhof in Friedrichsfelde. 4.200 Mann der 1. Motorisierten Schützendivision in Potsdam mit 140 Panzern und 200 Schützenpanzerwagen marschieren an den Außenring um West-Berlin. Die Truppen haben den Auftrag, im Hintergrund eine zweite Sicherungsstaffel in einer Tiefe von 1.000 Metern zur Grenze zu bilden und Durchbrüche zu den Sektorengrenzen zu verhindern.



Um 1.30 Uhr wird für alle Dienststellen der Ost-Berliner Volkspolizei Gefechtsalarm Stufe II ausgelöst. Die 1. Brigade Bereitschaftspolizei und das Sicherungskommando Berlin, zusammen mehr als 10.000 Mann, bilden die erste Sicherungsstaffel. Sie erhalten den Befehl, mit Ausnahme von 13 Kontrollpunkten für den Personen- und Kraftfahrzeugverkehr alle Sektorenübergänge pioniermäßig zu sperren und Stacheldrahtverhaue entlang der Sektorengrenze zu ziehen.



Seit dem frühen Morgen wird mitten in Berlin das Straßenpflaster aufgerissen, werden Asphaltstücke und Pflastersteine zu Barrikaden aufgeschichtet, Betonpfähle eingerammt und Stacheldrahtverhaue gezogen.



Fassungslos stehen sich die West-Berliner auf der einen, die Ost-Berliner und Bewohner des Umlandes auf der anderen Seite an der Sektorengrenze gegenüber. Auf der Ostseite halten Kampfgruppen und Volkspolizei die Umstehenden mit Maschinengewehren in Schach, im von den West-Alliierten kontrollierten West-Berlin schirmt die Polizei die Grenzanlagen vor den aufgeregten Bürgern ab.



Um 9.15 Uhr leitet der Regierende Bürgermeister Willy Brandt eine Sondersitzung des West-Berliner Senats. Parallel sind in Berlin-Dahlem die westlichen Stadtkommandanten zusammengekommen.



In Bonn ist Bundeskanzler Konrad Adenauer seit den frühen Morgenstunden über die Abriegelungsmaßnahmen in Berlin informiert worden. Adenauer mahnt zur Besonnenheit.



In Washington zeigen sich Außenminister Dean Rusk und Präsident Kennedy erleichtert, dass die Maßnahmen an der Sektorengrenze nur Ost-Berlin und Ostdeutschland betreffen und nicht gegen die Position der Alliierten in West-Berlin oder den Zugang nach West-Berlin gerichtet sind.





Zusammengestellt von Stefan Mausbach