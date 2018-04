Mensch Franziskus!

Der spätere Papst zieht nach Boppard am Rhein. Am dortigen Goethe-Institut lernt er erst einmal Deutsch. Eine geplante Promotion in Frankfurt aber bricht er ab – aus Heimweh. Wieder zu Hause in Argentinien, wird er abgeschoben. Er wird einfacher Beichtvater in die Provinz in Cordoba.



Nach mehreren Jahren im Exil ruft ihn die Kirche schließlich zurück - als Bischof nach Buenos Aires. Er ist sanfter geworden. Mitfühlender.