Nelson Müllers Lebensmittelreport

Nelson besucht eine Farm in Ghana, auf der auch Kakao für deutsche Supermarkt-Schokolade angebaut wird.

Auch bei der Schokolade folgt Nelson Müller dem Lebensmittel vom Ursprung bis in die Supermärkte und gibt ganz praktische Tipps: Welche Schokoladen schmecken am besten, welche sind am günstigsten und welche haben die beste Qualität?



Sternekoch Nelson Müller zeigt, was in unseren Lebensmitteln steckt. In unterhaltsamen Verkostungen und spannenden Experimenten schlägt der Sternekoch eine Schneise durch den Warendschungel unserer Lebensmittel.