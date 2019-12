1. Kartoffeln mit Schale kochen, noch warm pellen und auskühlen lassen, anschließend in Würfel schneiden.



2. Zwiebeln und Essiggurken klein würfeln.



3. Alle Zutaten für die Mayonnaise in einem hohen Gefäß mit einem Mixstab schaumig aufschlagen. 150 g Joghurt dazu geben, evtl. etwas Gurkenbrühe.



4. Alle Zutaten in eine große Schüssel füllen, vorsichtig vermischen, ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer nachwürzen.