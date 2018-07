Cathryn Clüver, Politikwissenschaftlerin, Harvard Kennedy School, Boston

Wir haben jetzt einen Präsidenten, der jegliche alliierte Verbindung, jede Partnerschaft in Frage stellt: der Verbündete als Feinde sieht und der Handelspartner zunächst einmal als Gegner betrachtet.



Interessanterweise hat der neue Ton der Amerikanischen Administration, sowohl in der Nordkorea-Frage als auch im Verhältnis mit den europäischen Alliierten, für eine ungeplante Bewegung gesorgt. In Nordkorea macht der Habitus des neuen amerikanischen Präsidenten Eindruck auf eine Führungsfigur wie Kim Jong-un. Auch dass unser gemeinsames europäisches Projekt wieder Auftrieb bekommen hat, haben wir perverserweise einem Donald Trump zu verdanken, der erheblichen Druck aufbaut.



Prof. Ian Morris, Historiker, Stanford University

Ich denke, nachdem was in jüngster Zeit geschehen ist, werden die westlichen Allianzen nie wieder dieselben sein. Es ist wie ein Tabu, das gebrochen wurde.



Eine Möglichkeit, eine Supermacht zu definieren, ist, wenn sie es sich leisten kann, einen großen Krieg zu führen. Aber der einzige Weg, um eine Supermacht zu bleiben, ist, keinen großen Krieg zu führen.



Dr. Josef Braml, Politikwissenschaftler, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin

Bei Amtseinführung hat Donald Trump verbal die liberale Weltordnung eingerissen. Am gleichen Tag hat Xi Jinping auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos diese Werte hochgehalten. Wer da noch nicht gemerkt hat, dass die Weltordnung sich verändert, der wird es wohl nicht mehr merken.



Dieses Jahrhundert wird vom Antagonismus zwischen USA und China bestimmt werden. Sogenannte Friedensmächte wie Europa müssen aufpassen, dass sie nicht zwischen die Fronten geraten.



Prof. Niall Ferguson, Historiker, Stanford University, Mitglied des "Council for the Future of Europe"

Die Europäer machen die gleichen alten Fehler, wenn sie sagen, dass die USA abgebaut haben, dass der Präsident ein ignoranter Halbstarker sei und dass die Zukunft einer asiatischen Macht gehöre. Eine der Lehren der Geschichte ist: Schreibe die USA nicht ab!



Wenn die Europäer denken, dass sie bereit sind, ohne die USA zu bestehen, dann viel Glück! Was würde denn passieren, wenn sie einer echten militärischen Bedrohung gegenüberstünden?



Prof. Paul Michael Kennedy, Historiker und Politikwissenschaftler, Yale University, New Haven

Die Vereinigten Staaten sind ein nervöser Riese. Ein unglaublich nervöser Riese. Die Rede von der amerikanischen Größe, der großen Ausnahmeerscheinung, der Führung, von der Nummer eins, entspricht längst nicht mehr der Realität und ist bloße Rhetorik.

Eine Großmacht wird eindeutig nicht mehr nur an der Stahlproduktion oder am BIP (Bruttoinlandsprodukt) gemessen. Sie muss an den Kriterien Künstliche Intelligenz, Cyberkrieg, Computerkontrolle und ähnlichem gemessen werden.



Prof. Michael T. Klare, Sicherheits- und Energieexperte, Hampshire College, Amherst/ Massachusetts

Europa wurde von der US-Administration heruntergestuft und von anderen geopolitischen Konflikten eingeholt. Es hat eine Verlagerung der US-amerikanischen Prioritäten in den Nahen Osten und nach Asien gegeben.



Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur und ehemaliger US-Korrespondent des "Spiegel"

Europa hat die USA stark gemacht wie natürlich auch umgekehrt. Die europäischen Länder waren ein wesentlicher Teil der Substanz von Amerikas Stärke. In den USA wird das nicht so gesehen. Dort ist das Selbstverständnis eher so: Wir haben Europa geholfen. Daher kommt heute auch die Forderung von Donald Trump: Wir haben euch Jahrzehnte lang gerettet, wir haben euch immer unterstützt, was haben wir eigentlich von euch gekriegt?



Trump hat sich davon verabschiedet, Führungsmacht des Westens zu sein. Er will aber mit dem Slogan "America First!" keineswegs die Führungsrolle Amerikas aufgeben. First heißt "Nummer 1" und Donald Trump möchte die USA nunmehr auf seine Weise als weltweite Führungsmacht erhalten.



Man sollte auf gar keinen Fall die Brücken abbrechen. Europa sollte die Verbindungen zu den USA so gut es geht erhalten. Europa muss aber auch, völlig unabhängig davon, wer amerikanischer Präsident ist, sich selbst so weit entwickeln, dass es schlagkräftig wird – nicht nur im militärischen Sinne, sondern viel mehr im politischen Sinne, dass es handlungsfähig wird, dass es eine einheitliche Außenpolitik entwickelt, wirtschaftspolitisch stärker wird. Das ist schwer genug.



Prof. Herfried Münkler, Politikwissenschaftler, Humboldt-Universität, Berlin

Wenn ich es ein bisschen zuspitzen darf, bedeutete der Westen für die Menschen: Man sitzt auf der Couch, lässt die Amerikaner die Sachen machen und wenn etwas schief gelaufen ist, kommentiert man das. Und das Ende des Westens ist, dass wir uns von der Couch erheben müssen und selber diese Dinge tun müssen und uns hinterher dann selber zu kommentieren haben. Das ist ganz zweifellos die unangenehmere Situation und insofern bedauern wir das Ende des Westens.



Prof. Anne Applebaum, Historikerin und Journalistin, Osteuropa-Expertin, London

Es wird in den kommenden Jahren sehr wichtig sein, insbesondere für Europa, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten eine abgestimmte Außenpolitik umzusetzen. Die Europäische Union ist dafür zurzeit ziemlich schlecht aufgestellt ohne die Fähigkeit, gemeinsam zu denken und zu handeln. Auch mit den USA, wird Europa viel Mühe haben, gegen Russland und China zu bestehen.