Prof. Kai Vogelsang, Historiker, Asien-Afrika-Institut, Hamburg

Xi Jinping ist überall. Man sieht seine Bilder, man sieht Poster mit seinem Gesicht, man sieht ihn auf Bannern, man sieht ihn im Fernsehen und wenn man die Zeitung aufschlägt. Wenn drei Bilder auf einer Seite sind, dann ist er mindestens auf zweien. Also er ist schon allgegenwärtig.



China war in der späten Kaiserzeit, das heißt etwa ab dem 11. bis 12. Jahrhundert, dem Rest der Welt weit überlegen. China hatte Millionenstädte in einer Zeit, als in Europa die größten Städte 20.000 bis 30.000 Einwohner hatten. China kannte den Buchdruck Jahrhunderte vor Europa, hatte Papiergeld, als in Europa noch lange nicht davon die Rede war. China kannte den Kompass, hatte das Schießpulver.



Es gibt dort Lehrbücher und Filmmaterial über den Untergang der Sowjetunion, die als Anschauungsmaterial dienen sollen, dafür, wie man es nicht machen darf. Anschauungsmaterial dafür, dass man den Griff auf die Gesellschaft nicht lockern darf, dass man vielleicht nicht zu kollektiver Führung übergehen darf, sondern eine Führerperson braucht. Es sind vor allen Dingen Künstler und Intellektuelle, die deshalb mit erheblichen Repressionen zu kämpfen haben.



Frank Sieren, China-Kenner und Journalist, seit fast 25 Jahren in Peking

China wird eine so große Rolle in der Welt spielen, wie wir es uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und wenn es darum geht, gemeinsame globale Spielregeln zu definieren, müssen wir genau überlegen, was wir tun müssen, um da nicht ins Hintertreffen zu geraten.



Es geht nicht darum, dass wir zu allem, was die Chinesen vorhaben, Ja und Amen sagen müssen, aber wir müssen vielleicht ein bisschen mehr lernen, uns aus dieser postkolonialen Phase zu verabschieden und die Chinesen wirklich als Partner zu sehen, die eigene Vorstellungen haben und die natürlich die Weltordnung mitgestalten wollen.



Für die Chinesen ist es üblich, in längeren Perioden zu denken und nicht kurzatmig zu entscheiden. Und da, glaube ich, haben sie einen großen Vorteil gegenüber uns. Was nicht bedeutet, dass ich ein autoritäres System besser finde als eine Demokratie, aber es bedeutet, dass wir uns über die Schwächen unserer Demokratie Gedanken machen sollten und überlegen sollten, wie man unsere Demokratie verbessern kann.



Wir wissen noch nicht genau, wann es geschieht, aber dass China Amerika überholen wird, ist ziemlich klar, und das ist schon eine sehr ungewöhnliche historische Situation, weil es eben zum ersten Mal seit vielen hundert Jahren eine Macht ist, die nicht aus dem Westen kommt.



Cathryn Clüver, Politikwissenschaftlerin, Harvard Kennedy School, Boston

Wenn nicht mehr eindeutig ist, wofür eine westliche Demokratie steht und was sie leisten kann, dann ist wirklich das 21. Jahrhundert das Jahrhundert Chinas.



Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur und ehemaliger US-Korrespondent des "Spiegels"

China hat eine wirkliche weltpolitische Strategie, wie sie die USA im Moment nicht haben. China weiß, was es will und setzt es durch. Das muss nicht so bleiben, aber im Moment jedenfalls ist das so.



Die chinesische Gesellschaft ist auf Unterdrückung aufgebaut, auf nicht-demokratischen Werten. Wie lange hält das System der Unterdrückung? Wie lange hält ein System, das Menschenrechte nicht achtet, das Systemgegner inhaftiert, auch hinrichtet? Normalerweise kollabieren solche Systeme irgendwann.



Wenn Sie mich aber heute, 2018, fragen: "Welches System ist das stabilere?" Im Moment sieht es so aus, als würde die westliche Demokratie leiden, weil sie Ergebnisse wie den Brexit hervor- oder Präsidenten wie Donald Trump an die Macht bringt, während China robust, stabil und sehr schlagkräftig in die einmal vorgegebene Richtung marschiert.



Was kommt auf uns zu? Ich glaube, dass wir einen wirklichen Wandel in der Weltpolitik erleben werden und dass der nicht mehr so weit entfernt ist. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das schon ausgemacht sei. Das chinesische System kann schon auch noch innerlich kollabieren, also implodieren.



Prof. Hu Angang, Tsinghua Universität, Peking

Es zeigt sich im Moment, dass China dabei ist, die westlichen Industrienationen einzuholen.



Im Westen gibt es die Redensart: Was ist ein Politiker? Einer für die nächste Wahl. Und was ist ein Staatsmann? Einer für die nächste Generation. Aber bei der chinesischen Führung ist es anders. Sie steht für die nächsten Generationen!



Prof. Qin Xuan, Renmin Universität, Peking

China ist seit Gründung der Volksrepublik 1949 bis zum kommenden Jahr, also in einem Zeitraum von 70 Jahren, vom Rand der Weltbühne Schritt für Schritt auf das Zentrum zugelaufen.



Prof. Wang Yiwei, Renmin Universität, Peking

Früher hieß "Made in China" Billigarbeit. Wir wissen, technischer Fortschritt und Innovation, braucht seine Zeit. Deshalb erwerben wir westliche Firmen. Wir wollen in ihren Markt und sie bekommen dadurch auch Zugang zum chinesischen Markt. Das ist doch eine Win-Win-Situation!



Mikko Huotari, Mercator Institute for China Studies, Berlin

China kann dadurch, dass der heimische Markt so groß ist, dass auch massive staatliche Finanzierungsspritzen in die Industrien einfließen können und zudem sehr viele billige Arbeitskräfte bereitstehen, überraschend schnell in einigen Bereichen solche Fortschritte machen, dass wir geradezu überrollt werden. Das ist derzeit in Ansätzen der Fall bei der Elektromobilität, bei allem was zu tun hat mit Logistik und Transportinfrastruktur und bei der E-Finance. Das sind nur einige der Bereiche, in denen China internationale Wettbewerber nicht nur einholen, sondern auch überholen kann.



Dr. Sarah Kirchberger, Institut für Sicherheitspolitik, Universität Kiel

Chinesische Unternehmen können in europäischen Ländern zum Teil erheblich freier investieren, als es umgekehrt europäischen Unternehmen in China möglich ist. Das ist ein Punkt, der auch von unserer Regierung sehr stark kritisiert wird.



Sorgen machen sollten sich diejenigen Unternehmen, die einen Technologievorsprung innerhalb ihrer Branche haben. Die sollten sich, wenn ein chinesischer Investor anklopft und sich beteiligen will, fragen, was passiert, wenn unsere Technologie kopiert wird oder abfließt. Wie gut können wir dann weiter im Markt mitspielen? Beispiel ist hier die deutsche Solarzellenindustrie, die ja im Grunde gegen die Konkurrenz aus Fernost komplett chancenlos wurde.



De facto gibt es schon chinesische Investitionen in EU-Ländern, wie zum Beispiel Griechenland, die so wichtig sind für das jeweilige Land, dass das politische Verhalten der Regierung davon beeinflusst wird. Wenn zum Beispiel die EU versucht, eine gemeinsame Position zu erarbeiten, um zum Beispiel China für Menschenrechtsverletzung zu kritisieren, dann kommt es vor, dass Länder, in denen China stark investiert hat, nicht bereit sind, diese gemeinsame Haltung mitzutragen und die gemeinsame EU-Position also daran scheitert.



Im Grunde wird in China versucht, moderne technologische Mittel, wie zum Beispiel die automatisierte Gesichtserkennung zusammen mit künstlicher Intelligenz, zu verwenden, um Menschen lückenlos im öffentlichen Raum zu überwachen und "Fehlverhalten", auch politisches, zu ahnden, indem auf einem Punktekonto entsprechende Minuspunkte auflaufen. Das führt dazu, dass die entsprechende Person Nachteile zu erwarten hat. Da fühlen sich natürlich viele Beobachter an die Vision von George Orwells "1984" erinnert.



Prof. Anne Applebaum, Historikerin und Journalistin, Osteuropa-Expertin, London

Sicherlich ist China auf dem Sprung, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden, wahrscheinlich früher als wir denken, und sicherlich beginnt China, sich selbst in einer umfassenderen Rolle zu sehen. Historisch betrachtet hatten es die Chinesen aber gar nicht darauf abgesehen, eine Rolle weit außerhalb ihrer Sphäre zu spielen. Sie haben nicht versucht, die internationale Politik zu beeinflussen wie die Russen und die Amerikaner etwa in Europa. Wenn China eine Supermacht werden soll, dann ist es vielleicht eine einer anderen Art. Hier geht es vor allem um die Wirtschaft und nicht darum, anderen irgendeine Ideologie oder Lebensweise aufzuerlegen.