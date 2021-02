Wie kam Hitler an die Macht? (2/2)

Erläuterungen von Dr. Friedrich Scherer, Redaktion Zeitgeschichte



Der Zweiteiler fußt auf der BBC-Reihe "Rise of the Nazis", die vom ZDF für die deutsche Fassung aufwändig neu bearbeitet wurde. Im Zentrum steht zunächst der "Teufelspakt" zwischen nationalkonservativen Machteliten und gewaltbereiten Nationalsozialisten. Ihr Bündnis brachte Hitler an die Regierung. Die Dokumentation fragt: Was bewegte die Republikgegner der bürgerlichen Rechten dazu, sich mit den Nazis zu verbünden? Was konnte Reichspräsident von Hindenburg dazu bringen, den von ihm lange als österreichischen Gefreiten verachteten Hitler zum Reichskanzler zu ernennen? Und wie gelang es den Nazis unter Hitlers Führung, in kürzester Zeit aus Deutschland eine Diktatur zu machen?



Die Geschichte dieser verhängnisvollen vier Jahre erzählt die Dokumentation anhand von Schlüsselfiguren: Auf Seiten der Nationalsozialisten sind neben Adolf Hitler Hermann Göring, Heinrich Himmler und Ernst Röhm die zentralen Akteure. Bei den Nationalkonservativen General Kurt von Schleicher, Reichspräsident Paul von Hindenburg, Hitlers Vizekanzler Franz von Papen und dessen Redenschreiber Edgar Jung, der sich vom Befürworter zum Gegner Hitlers wandelte.



Das Motto "Große Männer machen Geschichte" gilt bei Historikern als überholt. Ebenso der Versuch, Geschichte hauptsächlich als Folge von komplexen Strukturen zu erklären. Im Doku-Zweiteiler "Wie kam Hitler an die Macht?" wird beides vermieden. Er konzentriert sich zwar auf wenige Hauptfiguren, die bei der Zerstörung der Demokratie und dem Aufbau der Diktatur in den Jahren 1930 bis 1934 eine Schlüsselrolle spielten. Doch die Personen stehen nicht für sich, sondern exemplarisch für das Denken und Handeln derer, die den Untergang der Weimarer Republik am entschiedensten vorangetrieben haben.



Der Blick auf ihre Motive und Taten ist nicht nur für Historiker interessant. Er gibt auch Hinweise für unsere Zeit, wie Demokratien mit ihren Gegnern umgehen sollten, was sie tun müssen, um nicht unterzugehen. Und er zeigt exemplarisch, wie schnell ein liberaler Rechtsstaat in eine Gewaltherrschaft umschlagen kann, wenn Republikfeinde sich zusammenschließen, nicht rechtzeitig gestoppt und eindeutige Warnsignale ignoriert werden.



Für die Zeitreise zu diesem verhängnisvollen Wendepunkt der deutschen Geschichte schlägt die zweiteilige Dokumentation neue Wege ein. Der Filmemacher Julian Jones hat Momente der Entscheidung in filmischen Szenen aufwändig rekonstruiert, fokussiert dabei auf das Handeln von Schlüsselfiguren, denen jeweils ein deutscher oder britischer Experte zugeordnet ist, der dazu Stellung nimmt. So wird General Kurt von Schleicher durch den deutschen Historiker Dr. Stephan Malinowski interpretiert, Adolf Hitler durch den britischen Geschichtsprofessor Sir Richard Evans, Ernst Röhm durch die Historikerin Dr. Heike Görtemaker. Die Abläufe werden auf diese Weise zunächst aus der Perspektive der Protagonisten erzählt und schließlich in ein Gesamtbild eingefügt, das veranschaulicht, wie Hitlers Aufstieg auch durch eine Summe verhängnisvoller Irrtümer und Entscheidungen möglich wurde.