Wir bauen auf!

Ernst Hirsch, bekannt als „das Auge von Dresden“. Seine Sammlung historischer Filmaufnahmen aus Dresden ist international gefragt.

Quelle: ZDF/History Media

Nach dem Erfolg der Dokumentationen "Wir im Krieg" und "Deutschland von oben - 1945" recherchierte Autor Jörg Müllner weiter nach Filmschätzen - in Stadtarchiven, Landesbildstellen und privaten Sammlungen. In großer Eindringlichkeit erzählen die Funde Geschichten von Menschen, die ihren Alltag in der Nachkriegszeit in privaten Filmen festhielten. Solche Aufnahmen in Farbe waren eine Seltenheit in der Nachkriegszeit.



Viele Filmamateure besorgten sich ihr Material vom Schwarzmarkt. Farbfilme gab es nur von amerikanischen Herstellern wie Kodak - zu sehr hohen Preisen - da die deutschen Agfa-Werke damals nicht mehr produzierten.



Umso wertvoller sind die Aufnahmen. Sie regen an, nachzufragen, persönliche Hintergründe in Erfahrung zu bringen, den historischen Zusammenhang herzustellen. Genau das will dieser Film.