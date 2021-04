Wir Deutschen und die USA

1945

Kriegsende, Deutschland und Berlin werden jeweils in vier Besatzungszonen beziehungsweise Sektoren aufgeteilt. Auf der Potsdamer Konferenz zeigt die Anti-Hitler-Koalition erste Risse. Es folgen Maßnahmen zur Entnazifizierung, Demilitarisierung und Demokratisierung in Deutschland, die jedoch von den Siegermächten unterschiedlich verstanden und angewendet werden.



Nach den Jahren der durch die Nationalsozialisten verordneten "völkischen" Kultur sehnen sich immer mehr Deutsche nach Musik, Filmen und Literatur "aus dem Westen", speziell den USA. Ein Trend, der sich ungebrochen über die Jahrzehnte fortsetzt.



1946

Beginn des "Kalten Krieges". Die USA unterstützen in den folgenden Jahren den Aufbau des zerstörten West-Europas und der Westzonen Deutschlands finanziell (Marshallplan) und durch Hilfsmaßnahmen (unter anderem Care-Pakete).



1948

Die Sowjetunion reagiert auf die Währungsreform in den Westzonen und West-Berlin mit der Blockade der Westsektoren der Stadt. Die USA antworten mit der Luftbrücke zur Versorgung der mehr als zwei Millionen eingeschlossenen Menschen. Das weckt große Sympathien bei den Deutschen. Aus der "Besatzungsmacht USA" wird eine "Schutzmacht".



1949

Gründung der Bundesrepublik, Gründung der DDR, Wahl Konrad Adenauers (CDU) zum ersten Bundeskanzler. Er verfolgt eine strikte Westbindung des neu errichteten Staates in politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht.



1950er Jahre

Das sogenannte "Wirtschaftswunder": Die westdeutsche Wirtschaft boomt, auch wegen des Marshallplans, vor allem aber aufgrund der enormen Nachfrage und internationaler Exportmöglichkeiten.



1950 bis 53

Koreakrieg: Das kommunistische Nord-Korea versucht mit Hilfe seiner Verbündeten Sowjetunion und Volksrepublik China das westlich orientierte Südkorea zu überrennen. Eine internationale UN-Aktion unter Leitung der USA erwidert die Invasion erfolgreich. Die Option einer Wiederbewaffnung in Westdeutschland rückt immer mehr in den Vordergrund.



1953

Dwight D. Eisenhower wird US-Präsident; Bundeskanzler Adenauer besucht die USA und wird im Weißen Haus empfangen. Sein strikter politischer Kurs der Westbindung überzeugt den einst sehr deutschlandkritischen Ex-General des Zweiten Weltkriegs, Eisenhower.



1955

Dem NATO-Beitritt der Bundesrepublik folgt die Aufstellung und Gründung der Bundeswehr. Die Bundesrepublik gilt als "Frontstaat" an der Nahtstelle der Blöcke, zwischen der NATO und dem "Warschauer Pakt". Westeuropa steht unter dem nuklearen Schutzschirm der USA.



1961

John F. Kennedy wird US-Präsident und genießt größte Sympathien bei den Deutschen. Der Bau der Berliner Mauer schreibt die deutsche Teilung fest und bestätigt die Auffassung, dass nur das Bündnis mit den USA die Bundesrepublik vor den Machtansprüchen der Sowjetunion schützen kann.



1962

Kuba-Krise: der sowjetische Versuch, Atom-Raketen auf Kuba zu stationieren, soll auch aus der Sicht Washingtons und der Adenauer-Regierung mit einer Politik der Stärke beantwortet werden. Für 13 Tage steht die Welt am Rande eines dritten Weltkrieges. Die Sowjetunion zieht gegen Zusicherungen der USA die Raketen ab. Es ist auch der Beginn eines Umdenkens, Risiken zu mindern und Entspannungspolitik zu ermöglichen, die Ende der 60er Jahre forciert wird.



1963

Der Besuch von Präsident Kennedy in West-Berlin wird zum Triumph. Sein Bekenntnis "Ich bin ein Berliner" wird begeistert aufgenommen. Nie schienen Deutsche und Amerikaner einander näher.



Nach dem Attentat auf John F. Kennedy folgt sein Vize-Präsident Lyndon B. Johnson. Zum verstärkten US-Engagement in Vietnam soll die Bundesrepublik beitragen, die das Lazarettschiff "Helgoland" schickt.



Zweite Hälfte 60er Jahre

Das Engagement der USA in Vietnam wird auch in der Bundesrepublik von der jüngeren Generation zunehmend kritisiert. Vom "Anti-Amerikanismus" ist die Rede, zugleich aber gilt der Protest in den USA (Woodstock) selbst als Vorbild. So richten sich die Zweifel an der Politik der USA nicht gegen die amerikanische Kultur.



1969

Richard Nixon wird US-Präsident: Der Rüstungswettlauf wird fortgesetzt, vom "Gleichgewicht des Schreckens" ist die Rede; gleichzeitig beginnt die Entspannungspolitik. Willy Brandt (SPD) wird Bundeskanzler und will neben der Westbindung mehr Öffnung nach Osten.



1979

Moskau unterstützt Stellvertreterkriege und rüstet auf, der Westen reagiert mit dem NATO-Doppelbeschluss: Dagegen protestieren in der Bundesrepublik allein in Bonn Hunderttausende. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) verliert sein Amt durch ein konstruktives Misstrauensvotum, Helmut Kohl (CDU) wird Nachfolger und hält am NATO-Beschluss fest.



1981

Ronald Reagan wird US-Präsident und gilt in Teilen der westdeutschen Öffentlichkeit zunehmend als "Kalter Krieger". Der US-Präsident will die Sowjetunion durch einen verschärften Rüstungswettlauf wirtschaftlich destabilisieren: "totrüsten".



1985

Michael Gorbatschow kommt in der Sowjetunion an die Macht und versucht mit "Glasnost" und "Perestroika" einen Reformprozess einzuleiten, auf den auch Bonn und Washington reagieren.



1987

Einigung zwischen Ost und West über die Mittelstreckenraketen, der NATO-Doppelbeschluss erreicht sein Ziel: SS-20 (Ost) und Pershing 2 (West) werden wieder abgebaut. Im Juni 1987 hält US-Präsident Ronald Reagan seine berühmte Rede am Brandenburger Tor, in der er "Mr. Gorbatschow, tear down this wall" ausruft: "Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein."



1989

George Bush Senior wird US-Präsident, Gorbatschow besucht Bonn, die Mauer fällt am 9. November.



1990

US-Präsident Bush unterstützt Kohls Politik zur "Deutschen Einheit" mehr als alle anderen westlichen Partner. Einzige Bedingung: Auch das vereinte Deutschland soll der NATO angehören.



1993

Bill Clinton wird Präsident.



1998

Gerhard Schröder (SPD) wird Kanzler einer rot-grünen Koalition, Vize-Kanzler Joschka Fischer (Bündnis 90/Die Grünen). Der Kosovo-Einsatz der Bundeswehr im darauffolgenden Jahr erfolgt an der Seite der USA.



2001

George Bush Junior wird Präsident. Nach den Anschlägen vom 11. September erklärt Bundeskanzler Schröder die "uneingeschränkte Solidarität" mit den USA



2002

Gerhard Schröder lehnt eine deutsche Unterstützung beim Einmarsch der USA in den Irak ab, was zu einer Abkühlung der politischen Beziehungen führt.



2005

Angela Merkel (CDU) wird Kanzlerin. Sie hatte als Oppositionsführerin gegenüber der Irak-Politik der USA weniger Distanz gezeigt als die Regierung und wird in Washington freundlich empfangen.



2009

Die Wahl des Demokraten Barack Obama zum 44. US-Präsidenten wird in Deutschland einhellig begrüßt.



2013

Im Sommer besucht US-Präsident Obama Berlin und zieht für seine Rede vor dem Brandenburger Tor sein Jackett aus – "unter Freunden könne man ungezwungener sein" – und wird dafür bejubelt. Die NSA-Affäre beginnt das Verhältnis zu überschatten, Angela Merkels Handy wurde "angezapft", die Kanzlerin reagiert empört: "Abhören unter Freunden geht gar nicht!"



2017

Donald Trump wird US-Präsident. Er verweigert Bundeskanzlerin Merkel beim Antrittsbesuch in Washington den Handschlag. Das deutsch-amerikanische Verhältnis wird in den kommenden Jahren mit Forderungen konfrontiert und belastet, die dem Anspruch "America First" entsprechen. Die Beziehungen erreichen einen Tiefpunkt.



2021

Joe Biden, einst Vize-Präsident unter Barack Obama, wird US-Präsident. Schon aus den ersten Reaktionen und Ankündigungen der neuen Regierung wird deutlich, dass die USA einen Neustart der deutsch-amerikanischen und transatlantischen Beziehungen zu Europa wünschen, aber auch Bedingungen stellen.