Generation Dschihad - Deutsche Jugendliche und der Terror

IS-Rückkehrer Harry S. im Propaganda-Video Quelle: ZDF

Derzeit muss sich Harry S. in einem Prozess wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verantworten. ZDFzoom und Frontal 21 konnten ihn exklusiv interviewen und Schilderungen zum Leben im IS bekommen. Im Interview berichtet er auch, dass er in einem Propagandavideo habe mitwirken müssen. Während der Dreharbeiten seien sieben Menschen erschossen worden. Harry S. berichtet: „Ich hab mich geweigert, ich hab meine Hand nicht gehoben. Dann haben die gesagt: Aber dafür musst du die Flagge halten. Also die schwarze Flagge, die man im Video sieht. Das war schon brutal und das war auch ein einschneidendes, großes Erlebnis für mich, was auch einen großen Beitrag dafür hatte, dass ich gesagt habe: Ich bin raus aus dieser Nummer. Ich möchte kein Blut an meine Händen haben.“