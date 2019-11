Keine Gnade für Häftling 179212?

Jens Söring sitzt seit 1986 als Häftling 179212 in einem amerikanischen Gefängnis. Ein US-Gericht in Virginia hatte ihn zu zweimal lebenslänglich für einen Doppelmord verurteilt, den er nicht begangen haben will. Jetzt soll der Deutsche aus der Haft ent...

Datum: 06.07.2011 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar