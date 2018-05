Doku | ZDFzoom - Charité: Erfolgreich gegen Belästigung

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht alle an. In der Berliner Charité wird jeder Beschwerde nachgegangen. Außerdem können Mitarbeiter an Schulungen teilnehmen in denen sie lernen, wie man sich gegen ungewünschte Berührungen oder verbale Anmache …