„Die AfD hat keine positive Utopie“

Dr. Carsten Koschmieder: Also historische Vergleiche mit dem Nationalsozialismus sind grundsätzlich schwierig und bergen auch immer die Gefahr, dass der Nationalsozialismus, die – die NS-Diktatur und so verharmlost werden. Das ist natürlich erstmal – sollte man damit vorsichtig umgehen. Jetzt kann man analysieren, dass beispielsweise wie ein Björn Höcke, die Sprache des NS benutzt. Und es gibt ja irgendwie viele Arbeiten zu, dass er sich extra Reden von Goebbels leicht umschreibt und so. Und die Frage ist was ist damit gewonnen? Also was – was sagt mir das, dass ich diese Sprache so analysiere und das jetzt auch zum Beispiel in diesem abgebrochenen Interview so auf die Sprache geguckt wird? Das ist interessant, auch gerade für mich als Wissenschaftler. Aber ist es sozusagen, das was wirklich in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollte? Oder sollte nicht sozusagen stärker diskutiert werden: was will die AfD in verschiedenen Politikfeldern? Auch bei Rente und Sozialem und so weiter? Aber eben auch bei Fragen nach Staatsbürgerschaft, nach Migration. Was will die AfD und was für ein Land wäre das, wenn das, was die AfD möchte umgesetzt würde. Und das fände ich sozusagen wichtiger als zu gucken, welche Sprache benutzt die AfD oder sind irgendwie einzelne Punkte ähnlich wie die Nationalsozialisten, die gefordert haben.